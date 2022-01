En Atlas no le temen a la “Campeonitis” porque aún no terminan la transformación del equipo y va por más, afirmó hoy el defensa argentino de los rojinegros, Martín Nervo.

“Tuvimos una charla respecto a eso a la vuelta de los entrenamientos y todos estamos con el mismo pensamiento sabemos que por ahí la mayoría de los clubes que son campeones estadísticamente al próximo torneo todos caen un poco, pero no le tenemos miedo a eso, todo lo contrario, tenemos ganas de seguir transformando la institución dimos un paso muy lindo y muy importante pero todavía no termina la transformación”

Atlas debutará en el Torneo de Clausura de la liga MX el próximo viernes ante el San Luis en el estadio Jalisco.

(Por Manuel Trujillo Soriano)