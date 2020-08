Los Zorros del Atlas consiguieron su primer triunfo del torneo Guardianes 2020, al vencer 1-0 a los Gallos Blancos del Querétaro. El único gol fue obra de Edgar Zaldívar.

De esta manera debutó con éxito como técnico de Atlas, Diego Martín Cocca quien esto comentó sobre el triunfo de su escuadra, por encima del nivel que mostró en juego celebrado en el Estadio Jalisco.

“Sé que hay que jugar mejor, hay que tener más posesión de balón, llegar más al arco rival, realmente entiendo el contexto, pero es un equipo que no estaba acostumbrado a ganar, hace mucho que no ganaba, creo 13 partidos, hace mucho que no repetía dos veces el arco en cero. Esto es un premio a los jugadores y me pone contento porque se lo merecen. Soy un agradecido de los jugadores porque nosotros llegamos también en un contexto difícil”.

Atlas llegó a 5 unidades y de manera provisional deja el último lugar de la clasificación. (Foto Atlas FC/ Por Martín Navarro Vásquez)