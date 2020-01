A veces el sentido común es el menos común de los sentidos.

Esto ocurrió hoy por la mañana aquí en el cruce de las calles San Felipe y Mariano de la Bárcena, donde un tráiler de plataforma que recién había desmontado maquinaria que trabaja a partir de hoy en la rehabilitación de las calles del Centro, fue impedido por un agente de Tránsito y por un banderero de continuar circulando en línea recta, obligándolo a dar una vuelta muy complicada que atoró a la circulación por más de 20 minutos.

Al abordar al banderero, así respondió:

“¿Qué pediría usted?/…No pues que nada más me dé permiso de dar vuelta/…¿Y si lo dejas pasar para que pueda pasar el tráiler?/…El tránsito ahí esta adelante, me dijo que no dejara pasar a nadie/…Pero es que vé el tráfico que esta ocasionando/…Y yo que quiere que haga, ahí esta el tránsito mire vaya y dígale/…Es que ve el caos que se esta ocasionando/…Pues si, pero vaya y entreviste al tránsito si quiere, él es el que decide”.

Después de 20 minutos y ante la protesta de automovilistas y peatones, finalmente se le permitió al tráiler continuar derecho.