La bancada de Morena en el Congreso del Estado señaló que nunca estuvieron de acuerdo con la propuesta de presupuesto para el Legislativo de este año y cuya negociación se encuentra estancada.

Acusan que no les han dado el tiempo para revisar el dictamen por 915 millones de pesos y conservan gastos onerosos sobre todo en el concepto de nómina. Habla el legislador presidente de la bancada, José María Martínez:

“Que no tuvimos ninguno de los diputados acceso a los documentos que integran el presupuesto de forma total sino hasta el día de ayer, ya de muy tarde pues en el día, por lo que no hubo condiciones ni siquiera pues para que los diputados se hubieran impuesto al contenido”.

Mencionó que además de las formas, el fondo, pues dicen no acompañarán el proyecto porque hay gastos millonarios para obras en los edificios legislativos y no se han eliminado plazas que se encuentran vacantes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)