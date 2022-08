Este mediodía un vehículo Renault Clio que daba vuelta a la derecha en el segundo carril de avenida Hidalgo y la calle Ghilardi para no meterse al carril del BusBici atropelló a un motociclista de la Policía de Guadalajara que circulaba por el carril confinado.

La conductura del vehículo compacto así lo narra.

“Que yo venía por el carril de lado y di la vuelta a la derecha, entonces yo espejeé y no lo vi, creo que solo dice bicicletas y bus,entonces no lo vi al policía”.

Este es el tercer accidente que se registra sobre avenida Hidalgo desde que la Dirección de Movilidad del Ayuntamiento obliga a los vehículos a dar vuelta a la derecha en el segundo carril para no invadir el BusBici. (Por José Luis Jiménez Castro)