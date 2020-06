Durante la pandemia por Covid-19 aumentó 20 por ciento el consumo de agua per cápita en la Zona Metropolitana de Guadalajara, que era de 200 litros por día, señala el vocero del SIAPA, Mario Corona.

Rechaza cobros excesivos en el servicio de agua y explica que durante la emergencia sanitaria, el personal operativo no salió a la toma de lectura y se hizo un consumo estimado de acuerdo a recibos anteriores.

“De los recibos que no se estuvieron entregando, como bien lo mencionaban, hubo dos meses aproximadamente que no se hicieron las entregas, cuando empiezan a llegar los recibos hubo sorpresas de los usuarios que decían me están cobrando de más, simplemente es que se les estaban haciendo dos cobros, el que no se pudo entregar el recibo y en el siguiente se hizo los dos cobros”.

Agrega que se amplió el plazo para el pago de estos recibos. (Por Claudia Manuela Pérez)