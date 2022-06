Finalmente quedará en nueve mil 700 millones de pesos el costo de la Línea 4 del Tren Ligero para Tlajomulco, y de este monto, la mayor parte, cinco mil 725 será aportada por inversionistas privados, informa el Gobierno de Jalisco.

El mandatario, Enrique Alfaro, asegura que el estado no recurrirá a un nuevo endeudamiento para aportar los dos mil millones que le corresponden del proyecto.

“La Línea 4 no tendrá una solicitud de crédito por parte del gobierno de Jalisco y podremos afrontar el retor de los dos mil millones que nos toca aportar con el presupuesto del 2022, 2023 y 2024. Claro, tendremos que hacer un esfuerzo de ajuste general”.

Agrega que esta propuesta no solicitada será enviada esta tarde al Congreso local para su aprobación. (Por Claudia Manuela Pérez)