Reconoce el presidente, Andrés Manuel López Obrador, que sí ha habido un aumento en el número de tomas clandestinas de gas, pero no así en el caso de las gasolinas:

“Lo tenemos demostrado, comprobado, en el caso del gas, no así en lo que tiene que ver con el robo de gasolinas, sin embargo vamos a verlo, yo quiero que se presente aquí esa información, ver qué está sucediendo en el caso del número de tomas clandestinas de gasolinas y lo del gas, los dos datos y sí en el caso del gas se incrementó el número de tomas, sin embargo no el volumen de gas extraído, robado”.

Y reiteró que existe la hipótesis aún no comprobada, de que estas prácticas las llevan a cabo los competidores de Pemex, para tratar de restarle operatividad a la empresa productiva del estado mexicano. (Por Arturo García Caudillo, Foto: Cuartoscuro)