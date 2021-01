Las fiestas decembrinas no fueron tan buenas en cuanto a las cifras de niños con quemaduras, pues se registró un incremento exponencial de menores que sufren lesiones por líquidos calientes y por la inadecuada utilización de productos elaborados con pólvora, según indicó el jefe de la Unidad de Niños con Quemaduras Graves, Ariel Miranda.

El especialista indicó que muchas de estas lesiones ocurren cuando los adultos calientan líquidos para preparar alimentos, cuando se calienta agua para que algún familiar se bañe o cuando se le sirve la comida a los menores de edad.

“Pues te puedo decir que el incremento no fue del 40, si no aproximadamente de un 60 por ciento de incremento en las quemaduras de niños durante esta temporada”.

Ariel Miranda recordó que todas estas situaciones son prevenibles y se pueden evitar, por lo que hizo un llamado para que los padres de familia y los responsables de cuidar a los menores de edad eviten situaciones de riesgo, como restringir que los pequeños se acerquen a las estufas cuando se preparan alimentos. (Por Aníbal Vivar Galvan)