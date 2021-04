Son tiempos violentos y de incertidumbre los que vive México, que exigen de autoridades federales y en particular de las estatales de Jalisco, el establecimiento de un escudo protector de emergencia para blindar el actual proceso electoral y a sus actores, rumbo al desenlace en las urnas en los comicios del próximo domingo 6 de junio del 2021.

Desde que inició el proceso electoral el pasado 7 de septiembre de 2020, han sido asesinados 20 aspirantes a algún cargo de elección popular. La mayoría de estas víctimas fueron identificadas como opositoras a los gobiernos estatales de diverso origen y a los alcaldes en los municipios que pretendían gobernar o representar.

Durante este periodo, advierte el Indicador de Violencia Política en México (IVP) de Etellekt, una consultora especializada en la materia, hasta el reciente jueves 1 de abril del 2021, se habían documentado 262 agresiones (delitos de fuero común) en contra de políticos.

Entre las víctimas hay 65 personas asesinadas vinculadas con alguna actividad política, de las cuales, 20 en específico eran ya candidatos designados para contender por algún cargo de representación popular (17 hombres y 3 mujeres).

“El 45% de estas 262 agresiones se cometieron con arma de fuego, mismas que se cometieron en 29 entidades y 199 municipios del país (8% del total de municipios). Se registraron también 76 víctimas de amenazas y 18 políticos fueron privados ilegalmente de su libertad, de los cuales 16 fueron liberados, uno perdió la vida a manos de sus captores (el alcalde de Temósachic, Chihuahua), mientras que un precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, en Jalisco, permanece secuestrado”, dice el informe de la consultora Etellekt, fechado el pasado jueves 1 de abril del 2021.

Este último asunto, que involucra a autoridades de Jalisco, aún no ha sido plenamente resuelto, pues hasta la fecha no hay ninguna certeza de la suerte que ha corrido Álvaro Madera López, precandidato del PRI a la alcaldía de Mezquitic, municipio emblemático de la región Norte de Jalisco, de quien no se tienen noticias desde el jueves 4 de febrero del 2021 y el pasado miércoles 10 de febrero del 2021 se corroboró que estaba secuestrado, pues el presidente estatal del tricolor, Ramiro Hernández García informó que de acuerdo con versión de los familiares de la víctima, sus captores habían pedido el pago del rescate.

Un comunicado oficial del gobierno de Jalisco, divulgado el martes 9 de marzo señala que el pasado 26 de febrero del 2021 elementos de la Policía del Estado, la Fiscalía Estatal, el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional, arribaron a la Comisaría Municipal de Mezquitic y desarmaron a los 29 elementos de la corporación en intervinieron sus instalaciones, equipos de comunicación y cómputo, archivos y todos sus activos.

“De forma simultánea se inició la implementación de diversos operativos por parte de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la Dirección de Secuestros y la Fiscalía Regional, mismos que derivaron en la detención de 4 personas, el comisario municipal y tres oficiales de la corporación, sobre quienes pesan denuncias por desaparición forzada de personas, homicidio, abuso de autoridad, cohecho, secuestro, peculado entre otros ilícitos”, explica el comunicado.

El domingo 28 de marzo del 2021 la Fiscalía General de Jalisco informó que había sido captura un sujeto llamado José Santos “N”, quien era policía activo de la Comisaría de Colotlán, en el norte de Jalisco, mismo que presuntamente estaría involucrado en el secuestro del precandidato del PRI a la presidencia de Mezquitic. Fue vinculado a proceso y se le impuso como medida cautelar un año en prisión preventiva oficiosa, reseñó el periódico El Occidental.

Por este secuestro otras cuatro personas ya fueron vinculadas a proceso y permanecen en prisión preventiva, entre ellos quien fungía como comisario de la Policía de Mezquitic, Hasta la fecha no se ha aclarado si Álvaro Madera López sigue vivo o si ya fue liberado.

“Tenemos el caso de un precandidato desaparecido hasta ahora, el caso de Mezquitic, y hemos tenido casos de candidatas, lo que es más grave, que por razones de cuidar la imagen y la seguridad de las personas no las hemos hecho públicas”, explicó el dirigente estatal priista Hernández García, el pasado martes 6 de abril del 2021 en declaraciones a Radio Metrópoli, de Guadalajara, al referirse al clima de inseguridad que considera prevalece en Jalisco.

Los signos ominosos que se observan en el horizonte del proceso electoral están relacionados tanto con la inseguridad que podría ahogar este proceso, como por los riesgos que se derivan de las vinculaciones que algunos políticos tendrían con la delincuencia.

“El periodista Francisco Canul Cauich, quien fue de las primeras personas en reportar y hacer público el caso de Victoria Salazar, la mujer asesinada por policías en Tulum, Quintana Roo, denunció que su casa fue allanada. Los hechos ocurrieron el pasado 4 de abril, cuando el periodista se encontraba fuera de su domicilio”, publicó la plataforma digital Animal Político este miércoles 7 de abril del 2021.

Ese mismo medio publicó, el mismo día, que Gregorio Gómez Martínez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, al norte de Veracruz, fue secuestrado al mediodía de este miércoles 7 de abril del 2021. “Una cámara de seguridad muestra cómo Gómez Martínez fue forzado a salir de su negocio familiar y privado de la libertad”, precisa la referida publicación.

“Evaristo Cruz Sánchez, ‘El Vaquero’, líder del Cártel del Golfo (CDG) detenido por elementos del Ejército este martes (6 de abril del 2021) en el estado de Nuevo León, recibía protección del alcalde de Matamoros, el morenista Mario López Hernández, al mantenerlo en la nómina del Gobierno municipal, adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública local. ‘El Vaquero’ tenía asignado un sueldo mensual bruto de $10,119 pesos, pero adicionalmente contaba con toda la protección e inmunidad que ofrece a los funcionarios municipales, al tener una identificación oficial de seguridad pública”, señala una nota informativa publicada por el periódico El Universal este miércoles 7 de abril del 2021.

En tanto que la plataforma digital SinEmbargo divulgó que Raúl Cantú de la Garza, candidato de Movimiento Ciudadano (MC) a la alcaldía de Salinas Victoria, en Nuevo León, fue detenido por la Fiscalía General de la República (FGR) con armas de fuego, joyería y una sustancia que podría ser mariguana. Agrega, en un despacho informativo fechado este miércoles 7 de abril del 2021 que de acuerdo con versión de la FGR, Cantú de la Garza fue detenido el 6 de abril del 2021, durante un operativo por su posible relación en la comisión de los delitos contra la salud, violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, delincuencia organizada y cohecho.

El reciente jueves 4 de marzo del 2021 la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Rosa Icela Rodríguez, expresó urgencia ante la necesidad de blindar a los futuros candidatos de las acechanzas, las presiones, las tentaciones y las amenazas del crimen organizado, que tienen secuestrados amplios territorios de México y que podrían también sustraer del Estado de Derecho a algunas instituciones de gobierno. Dijo que de septiembre del 2020 a febrero del 2021 hubo 73 delitos relacionados con asuntos políticos en los que se registraron 64 homicidios. (Por Pedro Mellado Rodríguez / Fotografía tomada de un informe oficial de la Fiscalía General de Jalisco)