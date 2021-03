En las últimas semanas se ha registrado un aumento de avistamientos y rescates de tlacuaches en calles de la ciudad.

Como lo ocurrido el martes pasado en una finca de la colonia Jardines del Bosque, donde un marsupial fue capturado por la unidad de Rescate de Fauna Silvestre de Tlajomulco.

A decir de expertos, este fenómeno es debido a la invasión de sus hábitats, indica el médico Marco Antonio Ramos Chávez, de la unidad de rescate.

“Ellos se les hace más fácil llegar a las casas, alimentarse de las basuras que pues estar subiendo más arriba al cerro para buscar alimento. La ventaja es que los tlacuaches no son agresivos, no son dañinos, no son una amenaza para nosotros ya que ellos también controlan plagas”.

Las autoridades piden no lastimar a estos animalitos y se puede pedir el apoyo a los expertos en caso de localizar alguno al teléfono 3331 383098. (Por Héctor Escamilla Ramírez)