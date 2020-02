De unos años a la fecha, se han incrementado las infecciones intrahospitalarias debido al uso de celulares en quirófanos, y en áreas estériles,explica el profesor de la Escuela de Medicina de la Universidad Estatal de Wayne, Estados Unidos, Paul Barach en voz de un traductor, en el marco del Congreso Internacional de Avances en Medicina:

“EL uso de celulares está relacionado a infecciones nosocomiales, no solamente celulares, también los anteojos, alguna joyería que usamos, el uso de corbatas, puede ser un fomite, fomite es cualquier sustancia no viva o cualquier cosa no viva que pueda tener algunos microroganismos, debemos cambiar la percepción del uso, sobre el uso de los celulares, no necesitamos el uso de los celulares en el quirófano”

Resaltó la importancia de que los hospitales tengan mayores restricciones en el uso de objetos que no se requieran en áreas estériles. (Por Rocío López Fonseca)