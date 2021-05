Crecen las quejas de consumidores de la leche Liconsa por el extraño sabor que en el último mes se ha detectado.

Beneficiados del producto aseguran cambió, que los niños ya no la quieres y que incluso han optado por regresar el productor.

Tras confirmar todas estas aseveraciones, la responsable de la tienda Liconsa de la colonia La Tuzanía, Cecilia Núñez, explica que todo se debe al cambio del saborizante.

“Porque directamente en Liconsa le habían cambiado el saborisante desde hace más de un mes, más o menos un mes empezó a salir la leche con ese tipo de sabor -¿Y qué les decía la gente?– Que la leche no estaba buena, que la leche ya no era la misma de antes, la tiraban y que mientras la leche saliera así no iban a venir”.

Explica que ante tantas quejas y el regreso del producto, todo hace indicar que la leche Liconsa regresará al sabor anterior. (Por José Luis Jiménez Castro)