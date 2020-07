El Ayuntamiento de Guadalajara ampliará el número de tianguis que no podrán instalarse durante esta y la próxima semana para evitar contagios de Covid-19; no serán siete, sino 14 los que no podrán operar por ubicarse en zonas de alta propagación.

Mañana no se instalarán el de Jardines de San José y Manuel M. Diéguez en la colonia Villaseñor; el jueves el Francisco Villa y 18 de Marzo; el viernes el de San Isidro y el de la colonia Insurgentes; Lagos de Oriente y Balcones de Oblatos el sábado, el domingo el de Agustín de la Rosa y el Agua Azul y la próxima semana se restringirá la instalación del de Lomas del Paraíso, San Francisco, Atlas y el de San Antonio.

Este domingo permitirán la operación de El Baratillo y Polanco, aunque con en medio de severas medidas sanitarias. (Por Héctor Escamilla Ramírez)