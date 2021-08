La tercera ola de Covid-19 no será el fin de la pandemia porque vendrán nuevos episodios, advierte el epidemiológolo y especialista en Salud Pública, Carlos Alonso Reynoso, quien considera que debemos aprender a vivir con la enfermedad.

“Una vez que termine esta oleada vamos a seguir teniendo nuevas oleadas cada determinado tiempo y esto no se va a acabar. Esto no es el fin de la pandemia, vamos a seguir experimentando nuevos brotes regularmente y tenemos que seguirnos cuidando. Todavía estamos lejos de poder controlar esto y lejos de haber domado, como dicen por ahí, la pandemia”.

Aunque es difícil estimar cuánto tiempo durará la actual ola de Covid-19, Carlos Alonso Reynoso considera que podría prolongarse seis semanas más.

Le reitera a la población que la Covid-19 llegó para quedarse, por lo cual, debe aplicar los protocolos sanitarios para prevenir la enfermedad. (Por Gricelda Torres Zambrano)