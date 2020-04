Entre los tapatíos imperan dudas sobre cuáles giros son esenciales y cuáles deben estar cerrados, así como las actividades permitidas en la vía pública, reveló un ejercicio realizado por el Ayuntamiento de Guadalajara.

En una sesión de preguntas y respuestas, el alcalde, Ismael del Toro, tuvo que reiterar varias veces los tipos de giro que no deben estar operando, pero que no hay certezas porque no aparecen en los listados de las autoridades federales.

Lo mismo ocurre con establecimientos que operan dobles licencias, como restaurantes–bar, o tiendas departamentales con banco, que usan una licencia para justificar la operación de la otra. También explicó las facultades para arrestar a quien no respeta el aislamiento.

“Los municipios normalmente no tienen como bien lo señalas la facultad para aplicar sanciones por motivo de salud pública, pero con este decreto se nos faculta y entonces somos un instrumento para aplicar la Ley Estatal de Salud Pública”.

Reiteró el edil la prohibición a las actividades recreativas al aire libre como andar en bicicleta o correr o salir en grupo o reuniones. (Por Héctor Escamilla Ramírez)