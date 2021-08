En la Secundaria 94 Mixta de la colonia Paraísos del Colli en Zapopan no pudieron iniciar clases presenciales porque no hay agua, los baños fueron vandalizados y las condiciones sanitarias del inmueble no son como para estudiar.

Padres de familia de esta secundaria, así lo manifiestan.

“Porque los baños no tienen buen servicio para que los niños ingresen a la escuela ahorita con lo de la pandemia que está no pueden los niños ingresar así. Si usted abre la llave del agua sale negra, no pueden”.

Sin embargo aquí en la Secundaria 94 Mixta de la colonia Paraísos del Colli no han dejado de tener clases.

Por lo pronto esta semana, en la escuela, sólo tomarán clases virtuales. (Por José Luis Jiménez Castro)