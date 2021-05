Y a pesar de las advertencias de que ya no es necesario dormir afuera de los puestos de vacunación Covid, para ganar lugar hay quien lo sigue haciendo, como esta dama que prefirió ser previsoria y se formó afuera del CUCEI para vacunar a su papá desde las 7:00 de la noche de ayer.

“Lo que pasa es que yo estaba esperando la vacuna para el lunes que venía y precisamente vi en el sistema que la había reprogramado y de ahí ya nos regresamos, y fue mi mamá que me avisó y tenía la preocupación de que no fuera a alcanzar, como se rumoraron, eso sí no tengo la certeza de que sólo son tres días, y que eran muchas letras, me dijo hacemos el esfuerzo, con todo gusto, aquí estamos -¿Aquí durmió entonces?- Aquí dormimos, con la lluvia, el frío y el aironazo, pero aquí estamos perfectos”. (Por José Luis Jiménez Castro)