Lo importante es no aplicar el botón de emergencia por Covid-19, pero si no hay más remedio, el coordinador del gabinete económico de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde, no descarta hacerlo por regiones, como lo sugirió el epidemiólogo Carlos Alonso.

“Yo estoy de acuerdo con él, el botón de emergencia no es la medida ideal ni tampoco funcionaría exactamente igual para todos. Por supuesto que estamos enfocados en la zonas de mayor contagio y no se descarta la posibilidad que pudiéramos regionalizar las medidas, de alguna manera las medidas, pero no es una aplicación tan simple”.

Guzmán Larralde reconoce, sin embargo,que las comunidades no son aisladas, por lo que aún cuando algunas tienen baja incidencia, reciben visitantes de lugares con contagios significativos. (Por Gricelda Torres Zambrano)