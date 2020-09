Al comparecer ante el Pleno de la Cámara de Diputados, el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, reiteró que a pesar de la crisis que generó la pandemia, este no es el momento de aumentar impuestos.

“En materia de política de ingresos, no es el momento de extender el catálogo de impuestos o incrementar las tasas vigentes. Lo que sí buscamos es facilitar y transparentar la aplicación del marco tributario, así como establecer los mecanismos que hagan más eficaz el proceso de recaudación. En este sentido, la miscelánea fiscal contiene únicamente precisiones menores”.

Tampoco se busca, añadió, que la política fiscal tenga un carácter pro cíclico como en casos previos de crisis financieras y por ello las medidas tributarias que se proponen en el Paquete Económico 2021 no presionan la posición financiera de los hogares y las empresas. (Por Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)