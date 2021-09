A pesar de que que nivel federal se ha hablado de una segunda dosis de la vacuna Cansino para el magisterio, Jalisco no ha recibido aún notificación oficial, señala la Coordinadora de Desarrollo Social, Bárbara Casillas.

Reconoce que la segunda dosis debería ser en octubre.

“No todavía no hay una comunicación oficial al respecto seguimos a la expectativa a ver que nos dicen de esta segunda dosis, nos da también cierta tranquilidad que todavía no son los seis meses y bueno nos esperamos al comunicado oficial que pueda hacer Cofepris al respecto, la información que dio Cansino es que son seis meses de inmunidad”.

En otro tema ratifica que a Jalisco le fue muy bien con el retorno a las escuelas en el inicio del ciclo escolar. (Por Claudia Manuela Pérez)