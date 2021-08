Aunque el presidente municipal electo de Tonalá Sergio Chávez propuso que las próximas administraciones metropolitanas cuenten con un mando policial homologado, el tema no ha sido presentado formalmente a ninguna autoridad.

El coordinador del gabinete de seguridad Ricardo Sánchez Beruben indicó que se reunirá con el alcalde electo de Tonalá para conocer la propuesta.

“En este caso hemos tenido distintos acercamientos con el presidente electo de Tonalá, uno de ellos encabezado por el Gobernador. No ha habido una propuesta formal por parte de, en este caso de Sergio Chávez, yo me voy a reunir con él en próximos días para platicar la agenda de seguridad, y si es una propuesta viable pues tendremos que analizarla”.

Por su parte el Comisario de la Policía Metropolitana Arturo González García señaló que tampoco ha recibido alguna propuesta oficial para integrar un mando policial único para la ciudad. (Por José Luis Escamilla)