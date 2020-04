La salida de Jalisco del pacto fiscal con el Gobierno Federal no es una propuesta formal que esté en la mesa del Congreso local, expone la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Mariana Fernández.

El tema fue tratado en la reunión virtual de diputados del partido Movimiento Ciudadano esta semana, quienes le apuestan a una modificación en las fórmulas para distribuir los recursos.

Mariana Fernández advierte que el Estado debe centrar sus baterías en otra cosa, y no en abrir frentes con el Gobierno Federal.

“Es un tema qué tal vez debamos debatir: esa justicia fiscal, esa justicia distributiva, pero en estos momentos en Jalisco lo que tiene que estar ocupadas nuestras autoridades es para temas de salud, para temas de salvar la economía del Estado y no en un ring político, en una arena política de pleito con el Gobierno Federal”. ( Por Mireya Blanco)