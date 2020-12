Niega el presidente Andrés Manuel López Obrador, que él y algunos de los integrantes de su gabinete se hayan aplicado ya la vacuna anticovid, y atribuyó este rumor a la politiquería de sus adversarios.

“Que es parte de la politiquería, son muy inmorales nuestros adversarios, entonces, pues no es cierto, pero así hay muchísimas cosas en los medios, muchas mentiras. Imagínense cómo voy a hacer yo eso, que me voy a vacunar. Entonces lo que estoy haciendo es cuidándome, hasta que me toque mi turno, ya estoy sacando también mis cuentas. Me va a tocar como para marzo, por la edad y por la hipertensión”.

Y aseguró que gracias a la naturaleza, al creador y a la ciencia, se encuentra bien de salud. (Por: Arturo García Caudillo / Foto: Cuartoscuro)