Hasta este martes, la Secretaría de Transporte no ha sido notificada de amparos interpuestos por empresarios transportistas que se oponen al cobro de seis mil pesos por camión que pretende aplicar el Gobierno de Jalisco.

El secretario de Transporte Diego Monraz indicó que las notificaciones judiciales podrían llegar a la Secretaría de Seguridad, porque será la Policía Vial la encargada de aplicar las infracciones:

“Parece que hay algunos juzgados que estuvieron en vacaciones y pues no han notificado, entonces al día de hoy hasta estas horas no tenemos una notificación nosotros. Probablemente la Secretaría de Transporte tampoco la reciba porque ahora sea la Secretaría de Seguridad Pública por tener ahí la Policía Vial.”

El Secretario de Transporte aseguró que continúan las mesas de trabajo con los empresarios transportistas sobre el cobro de seis mil pesos que se pretende aplicar por camión.

Dijo sin embargo que el tema se sigue analizando y que no es totalmente definitivo. (Por José Luis Escamilla)