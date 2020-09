Aún no hay fecha definida para el regreso a clases presenciales en Jalisco reitera el Gobierno del Estado.

En reunión con dirigentes del magisterio, el gobernador, Enrique Alfaro aclara que son falsos los señalamientos que indican tres escenarios para el retorno a las aulas, porque en Jalisco no hay nada definido.

“Que no hay una decisión tomada al respecto, que todo lo que sd ha escuchado en los últimos días son opiniomes válidas, entendibles. Están establecidas ya laa etapas de como se va a ir permitiendo poco a poco a las escuelas, sin embargo, también hay que decirlo no está definido cuándo va a suceder”.

Agrega que la metodología para el retorno a clases está casi lista, pero no la fecha. (Por Claudia Manuela Pérez)