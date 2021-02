A pesar de la intervención que realizó el ayuntamiento de Zapopan el año pasado en la zona de Valle de los Molinos para regularizar el servicio de agua potable, al menos el 70 por ciento de las casas aún presentan desabasto y acusan que deben seguir comprando pipas para surtir al fraccionamiento. Bertha Hurtado Padilla, representante vecinal expresó.

“No, todavía no llega a todos los rincones, les faltan todavía partes, estamos pagando pipas todavía, o sea todavía está grave la situación . No está resuelto aún, todavía estamos comprando pipas”.

En julio del año pasado, el ayuntamiento tomó posesión de la infraestructura hidráulica del fraccionamiento para rehabilitar los cuatro pozos que surten al fraccionamiento, acusando que la constructora abandonó a los vecinos y no atendió el tema. Son más de 20 mil familias las afectadas por el desabasto en la zona. (Por Héctor Escamilla Ramírez)