La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México garantizó que el caso de Fátima, la niña hallada sin vida el fin de semana, no quedará impune y pronto habrá resultados.

Su titular Ernestina Godoy, informó que la investigación se encuentra centrada en la identificación de la mujer que se llevó a la menor, al salir de la escuela primaria Enrique Rébsamen, quien de acuerdo con versiones de vecinos y padres de familia vendía frituras afuera del plantel.

Además se descartó que el feminicidio de la infante haya sido por un caso de tráfico de órganos, al aclarar que la necropsia no arrojó estos indicios.

Hasta el momento no hay detenidos y solo han declarado cinco personas. (Foto: Cuartoscuro)