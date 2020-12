En lo que resta del año no habrá nuevas reaperturas de negocios, menos tratándose de eventos masivos que pudiesen representar un alza en los contagios de covid 19, asevera el Jefe del Gabinete Económico del Gobierno de Jalisco, Alejandro Guzmán Larralde.

“No, ya va a ser muy dificil que en lo que resta del año tengamos más reaperturas. Ya lo que se anunció en el último boletín que emitimos desde la coordinación del Gabinete Económico es prácticamente lo único que se reabrirá. Ya eventos masivos no se abrirán, tampoco fiestas patronales en el interior del estado. Se ha pedido a la población en general que no realice fiestas navideñas”.

Guzmán Larralde considera que es prioritario que existan las condiciones para el regreso presencial a las aulas a partir del 25 de enero. (Por Gricelda Torres Zambrano)