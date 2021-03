Advierte el presidente Andrés Manuel López Obrador a mineras canadienses que se alinean o se les quitarán las concesiones.

“Pedirle al secretario de Relaciones Exteriores que hable con el gobierno de Canadá, que explique esta situación, y que no se vaya a entender como amenaza, ni siquiera como advertencia, pero que, si no se respeta la legalidad, el gobierno puede revocar la concesión a la empresa, y no va a faltar otra empresa que quiera, cumpliendo la ley, llevar a cabo los trabajos de explotación minera. Ese es un caso, y el otro es el de otra minera, también canadiense en Tayoltita, Durango, ahí no quieren pagar impuestos”.

Lo anterior ante la situación que se vive en la Mina San Rafael en Cosalá, Sinaloa, perteneciente a la minera America’s Gold and Silver, la cual fue tomada hace un año por un grupo armado, lo que ha impedido la reanudación de actividades. (Por Arturo García Caudillo)