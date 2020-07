Dice el presidente Andres Manuel López Obrador, que aunque quisiera, no va a desaparecer a los órganos públicos autónomos, refiriéndose en lo particular al INAI.

“Yo no voy a desaparecer esas instituciones, porque tengo que optar, la política es también eso, optar entre inconvenientes, priorizar. Tengo cincuenta asuntos, hay mil, pero puedo con cincuenta, que son los que considero básicos, centrales, porque el que mucho abarca poco aprieta. Entonces estoy atendiendo lo que considero básico, fundamental. Entonces eso de que exista la Transparencia, pues sí, ya sabemos que es igual a la nada, es lamentable, muy lamentable que se destinen recursos a eso”.

Sin embargo, si propuso su desaparición, porque su aparato administrativo es muy costoso, y los mil millones que tiene de presupuesto, podrían destinarse al apoyo de más mexicanos pobres. (Por: Arturo García Caudillo)