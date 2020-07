Pese al riesgo de contagio de Covid-19, no se le puede negar el servicio al usuario aunque el camión vaya lleno, indica el jefe de la Sección de Transporte Público de la Cámara de Comercio de Guadalajara, Luis Alberto Chávez.

“Mira, no existe una indicación como tal porque es un servicio público y pues no lo podemos negar. Nosotros hemos estado trabajando arduamente en generar una dinámica de compromiso con el usuario, haciendo notar al usuario que estamos comprometidos con la calidad del servicio”.

En la práctica y sin necesidad de pandemia, una gran cantidad de usuarios ha sido víctima de la negativa del servicio. En la actualidad, las quejas continúan porque no se respetan ni la sana distancia ni las medidas sanitarias. (Por Gricelda Torres Zambrano)