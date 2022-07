Pese a la aceleración de los vientos del huracán “Bonnie”, que alcanzó la categoría 3 en escala Saffir-Simpson, no se esperan grandes efectos para Jalisco, pues el fenómeno pasará bordeando las costas del Pacífico sin tocar tierra en México, señaló el comandante de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Víctor Hugo Roldán. Salvo lluvias y oleaje alto, no se esperan mayores secuelas para la entidad:

“Tenemos la dotación permanente de nuestros compañeros en Costa Sur y Costa Norte, ellos están monitoreando esas condiciones de playa y afortunadamente no hemos tenido ningún situación extrema para movilizar más allá de lo ordinario que tenemos previsto”.

Explicó el comandante que se mantiene la alerta verde que contempla solamente estar informados y estar al pendiente de cambios extraordinarios, además de seguimiento a lluvias en las regiones y de algunas zonas de deslave, como el área de la Sierra Madre Occidental, la carretera a Ciudad Guzmán o la carretera 80, cerca de Autlán, donde el año pasado se presentaron derrumbes. (Por Héctor Escamilla Ramírez)