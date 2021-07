Ante las acusaciones de sus adversarios, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles aseguró que un no tiene cola que le pisen, ni vínculos con el crimen organizado: “Hay mucha rumorología de que me cuide porque los delincuentes pueden estar un poco incómodos. Pero, sobre todo, de qué va a iniciar la persecución política desde Palacio Nacional.No le tengo miedo ni a una cosa ni a la otra. Temor como cualquier ser vivo, sí, pero no voy a permitir que el miedo o el temor me paralicen. Lo que está en juego es mucho y mi estado y el país bien vale la pena hasta la vida”.

Finalmente, aseguró que querrán investigarlo ante la Unidad de Inteligencia Financiera y acusarlo, incluso, de asesinar al presidente Kennedy. (Arturo García Caudillo)