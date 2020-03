El decreto publicado ayer en el Diario Oficial de la Federación no es opcional, por lo cual los patrones o empleadores están obligados a descansar de inmediato a las personas vulnerables al coronavirus como las mayores de 65 años de edad, mujeres embarazadas y con enfermedades crónicas como diabetes, explica el académico de la UdeG y especialista en seguridad social, Ángel Guillermo Ruíz Moreno.

“La empresa tiene la obligación de descansarlos de inmediato. Si entró en vigor el día de la publicación que es el día de ayer, desde hoy no deberían de haberse presentado. Estas situaciones no tienen que ser negociadas”

El decreto establece este descanso para los trabajadores vulnerables del 24 de marzo al 19 de abril, con goce de sueldo y las prestaciones intactas. Hay que recordar que México está en segunda fase, por lo que aumentarán los contagios comunitarios. (Por Gricelda Torres Zambrano)