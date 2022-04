Los automovilistas toman de buena manera que se les detenga en el módulo itinerante para socializar la verificación vehicular obligatoria, pero algunos piden mano dura para las unidades del transporte público y de carga, que son las que más contaminan.

“Está bien que nos digan como irnos enterando para hacer la verificación -¿usted ya verificó señor?- No todavía no me toca”.

“Todos los de la empresa ya, los que están en tiempo”.

“Lo que preocupa es que mucho, por ejemplo, el transporte público, el transporte de carga no traen y contaminan muchísimo. Este coche es nuevo, me parece una medida recaudatoria para coches nuevos”.

Por cierto que este módulo no detiene a unidades del transporte público y de carga para informarles de la obligatoriedad de la verificación vehicular. (Por Claudia Manuela Pérez)