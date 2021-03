El autor de Las Tres Gracias, cuya última escultura se termina de instalar esta tarde sobre el camellón de avenida Lázaro Cárdenas y la calle Fuelle, Sergio Garval, reconoce que hubo un gran retraso en la entrega de la obra y que por ello tuvo que pagar de su bolsillo 1 millón 800 mil pesos de multas que le aplicó el Ayuntamiento de Guadalajara.

“Y a través del tiempo la obra fue demandando mayores posibilidades artísticas y creativas -Oiga señor, una pregunta, ¿lo multaron por esto?- Sí tengo dos multas, ¿verdad?, aproximadamente de 1 millón 800 que yo pagué gustosamente. Lo he de decir porque, bueno, porque yo como artista creo en la obra, para mí fue un honor que me invitaron esta -¿Quién lo invitó?- La administración de Enrique Alfaro, en particular tuve yo reuniones con varios de sus… ¿qué serán? funcionarios y con él también”.

La obra de Las Tres Gracias de avenida Lázaro Cárdenas y Fuelle tardó en instalarse cuatro años y medio. (Por José Luis Jiménez Castro)