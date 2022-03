En 15 días la autoridad federal definirá si termina o continúa el Plan Nacional de Vacunación anti-Covid, señala el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro.

“Justo lo que explicaba es que todavía no se ha definido el siguiente paso de la estrategia de vacunación, estoy platicando con la Mesa de Salud y lo que me han expresado es que probablemente en 15 días se tendrá una reunión con las autoridades federales, para establecer qué es lo que sigue.

Qué disponibilidad de vacunas vamos a tener”.

Agrega que aún no hay posibilidades de que el Estado compre vacunas contra el Covid.

Reitera que Jalisco seguirá de manera independiente su estrategia para enfrentar la pandemia y el uso del cubrebocas sigue. (Por Claudia Manuela Pérez)