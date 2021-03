Luego de repartirse las fichas para la última jornada de vacunación de este lunes en Guadalajara, el ayuntamiento tasó en dos mil 500 los adultos mayores que se quedaron sin oportunidad de ser inoculados por ser de los últimos que llegaron a formarse a las filas.

La totalidad de las fichas se repartieron el domingo por la noche.

La autoridad municipal reiteró el llamado para que la gente ya no acuda a ninguno de los nueve módulos de vacunación, porque no hay espacios para la aplicación de los biológicos.

El ayuntamiento reiteró que no cuentan con una fecha para la aplicación de más vacunas en Guadalajara.

Las 80 mil 950 dosis sirvieron para atender a uno de cada tres adultos mayores en la capital del estado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)