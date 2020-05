Luego de más de 16 horas de combate finalmente a las nueve de la mañana de este viernes fue declarado como controlado el incendio forestal en el cerro de El Tepopote, en el municipio de Zapopan.

El Coordinador municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Sergio Ramírez López, indicó que durante la noche trabajaron más de 250 bomberos y brigadistas de diferentes corporaciones que debieron luchar no solo contra el fuego sino también contra las ráfagas de viento.

“Todavía se tiene que trabajar en liquidación que es la fase que sigue. En este momento se van a subir cuatro brigadas a las aeronaves con motosierras y otros equipos para lograr hacer el enfriamiento completo de las zonas que tenemos prendidas. Probablemente algunos puntos de la ciudad todavía vean que está saliendo humo. Este humo está dentro de la zona quemada.”

Ramírez López indicó que ya no hay riesgo de que el incendio se propague, e incluso se buscará salvar puntos dentro del polígono afectado que no fueron alcanzados por el fuego. (Por José Luis Escamilla)