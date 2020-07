Emilio Lozoya no notificó ningún problema de salud al Gobierno de España antes de su extradición a México.

Sin embargo, la policía Nacional de España indicó que su trabajo consistió solamente en hacer el traslado desde la cárcel al aeropuerto de Madrid Barajas.

Las autoridades comentaron que de haber sabido la situación, el ex titular de Pemex habría sido llevado de inmediato a un hospital y no al aeropuerto.