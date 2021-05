La autoridad estatal dice las verdades a medias en el tema de abasto de agua para la Zona Metropolitana de Guadalajara, indica el profesor e integrante del Centro de Estudios Estratégicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades de la UdeG, José Antonio Gómez Reyna.

“El Zapotillo es una aberración que maneja el Gobierno del Estado, porque en primer lugar si ahorita analizamos el río Verde está completamente seco, no corre agua. El segundo punto del Zapotillo se supone que hay un decreto y ese decreto pues se supone que es de agua para León, Guanajuato, no para la ciudad de Guadalajara y menos para Jalisco. Entonces lo primero que tendría que tener el Gobierno del Estado pues es voluntad política para derogar ese decreto y automáticamente ya estás peleando el agua para Jalisco”.

Lamenta que no haya un proyecto viable para abastecer de agua a la metrópoli a mediano y largo plazo. (Por Claudia Manuela Pérez)