Autoridades confirmaron que suman 77 casos positivos de Covid-19 en Puente Grande, confinados en el Reclusorio Preventivo, pero no han sido notificados de algún otro brote en el Centro Federal tras el deceso de un reo el pasado viernes, líder del cártel de Los Zetas.

El área médica de este reclusorio fue reconvertida para atender pacientes, señaló la coordinadora de Desarrollo Social, Ana Barbara Casillas. No obstante, algunas declaraciones de la funcionaria se contraponen a lo informado hasta el momento por la Secretaria de Salud.

“Los últimos días se ha seguido muestreando y ya no han resultado casos positivos lo que nos indica que… -¿Llevamos cuantos días ya sin casos positivos ahí? Creo que alrededor de cinco días”.

Lo reportado por Salud Jalisco es que hubo del jueves al lunes 10 nuevos casos en Puente Grande.

“Hubo al inicio antes de que tuviéramos las 16 camas algunos que fueron hospitalizados en el Hospital Civil”

Salud Jalisco informó desde el primer caso que todos los pacientes son asintomáticos y se les aisló, pero ninguno había sido hospitalizado. (Por Héctor Escamilla Ramírez)