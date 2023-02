A poco más de seis meses de la muerte de Luz Raquel Padilla, las autoridades estatales se olvidaron de los compromisos con su hijo Bruno.

Salvo Zapopan que sí está al pendiente, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres no le ofrece ningún apoyo en su contexto de autismo, explica a Notisistema su tía, Luz Aurora.

“Sí, la verdad por parte del presidente Frangié que es el presidente municipal de Zapopan y el DIF Zapopan ellos sin nos han apoyado, sí están al pendiente de Bruno, sí nos hablan, pero hay otras autoridades que veo que dicen que están al pendiente y la verdad no ha sido así. De Igualdad Sustantiva solamente una vez nos hablaron , hace uuuh, cuando de recién falleció mi hermana pero yo no he vuelto a tener comunicación de ellos”.

Bruno recibe su bimestre como parte del programa de apoyo a los huérfanos del feminicidio, pero fuera de esto, Luz Aurora considera que la dependencia ha estado totalmente ausente.

El Seguro Social se negó a apoyarlo, pero luego de un amparo que presentó la familia y hacer pública la situación en medios, ayer prometió que lo atendería. (Por Gricelda Torres Zambrano)