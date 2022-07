Continúan operando con total impunidad las grúas que se cobran a lo chino los servicios que prestan a la Policía Vial y lo peor es que ninguna autoridad se hace responsable.

El secretario de Seguridad, Juan Bosco Pacheco Medrano, rechaza que sean sus policías quienes piden la presencia de estas grúas que cobran hasta en dos mil pesos el arrastre de motocicletas a los corralones.

Asegura que el tema depende de la Secretaría de Transporte.

“Las grúas son un transporte y por ende están manejados por la Secretaría de Transporte. Con eso no quiero culpar a nadie de cualquier abuso, uso o cualquier otra cosa de las ya mencionadas. Reitero, me imagino que también la Secretaría de Transporte tiene un área específica para atender este tipo de anomalías que pudiesen surgir”.

El secretario de seguridad no descartó que pudiera haber malos elementos que estén lucrando con el tema de las grúas, pero descartó que haya de forma institucional algún tipo de irregularidad. (Por José Luis Escamilla)