De los tres mil millones de pesos que se derivaron a la partida específica para atención de Covid-19 en Jalisco, apenas se han pagado mil 373 millones de pesos, informó el secretario de Hacienda, Juan Partida Morales.

Tres semanas después de que diputados locales le aprobaron una nueva deuda por seis mil 200 millones de pesos al Gobierno local con el argumento de la reactivación económica post-covid, el funcionario local confirmó que tampoco han utilizado el crédito a corto plazo por mil millones de pesos que pidieron para tener liquidez.

Juan Partida expuso que los mil 300 millones de pesos que se han pagado por temas de Covid hasta ahora corresponden tanto a insumos médicos como apoyos a empresarios y autoempleo.

“Pues simplemente decimos que no lo vamos a disponer, no tiene una penalidad, no hay penalización, yo creo que si vamos a usar una parte, hay una posibilidad de que no usáramos todo”.

Sobre la inversión en el Hospital Ángel Leaño, el techo presupuestal ronda los 150 millones de pesos, de los cuales, 19 corresponden a la rehabilitación de la infraestructura. (Por Mireya Blanco)