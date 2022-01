En un evento que terminó en altercado, el gobierno de Jalisco puso en operación el sistema de transporte Peribús. Autoridades estatales confirmaron que las obras de renovación de Periférico aún durarán dos años más, y advirtieron que los trabajos realizados hasta el momento tuvieron un costo de ocho mil 943 millones de pesos. El gobernador Enrique Alfaro respondió a quienes critican que el Periférico pierde un carril:

“De que le estamos quitando un carril a los coches argumentar el mismo absurdo que entonces, el tráfico no lo generan las obras de transporte público, el tráfico no lo generan las ciclovías, el tráfico lo generan las obras que durante décadas se hicieron en esta ciudad pensando en los coches y no en las personas”

El Peribús inicia operaciones este domingo a las cinco de la mañana. Un grupo de jóvenes vinculados varios de ellos a la Universidad de Guadalajara que acudieron a manifestarse porque el Peribús no llega a Tonalá fueron encapsulados por policías estatales y se desató un altercado cuando parte de los manifestantes rompieron el cerco de la autoridad. (Por Héctor Escamilla Ramírez)