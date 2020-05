Con siete votos en contra de las fracciones de Morena y el Partido del Trabajo, diputados locales finalmente aprobaron la extinción de Servicios y Transportes, que arrastra una deuda superior a los mil 400 millones de pesos que no serán recuperados por el Estado.

Los legisladores cuestionaron la falta de transparencia en el proceso y la urgencia del mismo.

Entre las modificaciones hechas a la iniciativa del Gobernador se incorporó la obligación de rendir un informe semestral al Congreso sobre la extinción del organismo.

Es la voz de la diputada de Morena, Maria Esther López Chávez.

“Para nosotros es como muy inverosímil decir que durante 20 años Servicios y Transportes no funcionó administrativamente y no haya responsables en 20 años, ¿por qué ahorita? ¿por qué ahorita los van a sacar de dónde, cómo?”.

Con la extinción, la Secretaría del Transporte se hará cargo de las doce rutas que opera actualmente Servicios y Transportes durante un mes, pues el plan es entregarlo a empresarios bajo el modelo ruta-empresa. (Por Mireya Blanco)