La Comisión de Trabajo de la Comisión Permanente del Congreso aprobó el nombramiento de Raquel Buenrostro Sánchez como nueva titular del SAT.

Durante su comparecencia ante legisladores, Buenrostro Sánchez dijo que no promoverá el terrorismo fiscal y que no está prevista una reforma en ese sentido.

La funcionaria afirmó que no pretenden cargarle la mano a los contribuyentes que realizan el pago de impuestos a tiempo, ni a la clase trabajadora.

Su nombramiento será ratificado en sesión este miércoles. (Foto: Cuartoscuro)