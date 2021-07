Tras reconocer que los moto taxis son un problema que ha crecido en forma considerable y es un monstruo de mil cabezas, el secretario de Transporte, Diego Monraz, señala que su administración ya dio el primer paso al iniciar un censo de estos; y ahora se buscará a los que se niegan a tener contacto con la autoridad.

Informa las cifras que arroja el censo, en su primera etapa.

“En Tlajomulco, Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, dos mil 560 registros, creemos que ya estamos cercano al 80 por ciento de ellos, pero todavía faltan más que ya se acercaron, que los seguimos viendo en la calle y no son los que tenemos registrados. Ojo, no va a significar este proceso una autorización inmediata a las mototaxis, no sabemos que sigue siendo un servicio riesgoso, caro, malo, pero indispensable en algunas zonas.”

Estima que en el año 2022 se presentaría un proyecto de solución. (Por Claudia Manuela Pérez)